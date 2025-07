Trump | Licenziare Jerome Powell Fed? Altamente improbabile

(Agenzia Vista) Usa, 18 luglio 2025 "Sta facendo un pessimo lavoro, ma no, non sto parlando di licenziare Jerome Powell. Fortunatamente, potremo fare un cambio nei prossimi otto mesi circa, e sceglieremo qualcuno di bravo, e sceglieremo qualcuno. Voglio solo un lavoro onesto. Vogliamo vedere tassi di interesse più bassi. Il nostro Paese se lo merita. Non escludo nulla, ma penso che un licenziamento di Jerome Powell sia altamente improbabile", così Donald Trump alla casa Bianca parlando con i cronisti. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "Licenziare Jerome Powell (Fed)? Altamente improbabile"

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Trump: «Non licenziamo Powell, a meno che non debba lasciare per frode. Penso sia sotto indagine

