Trump inviò una lettera oscena a Epstein per il suo compleanno Lui nega | Fake news E fa causa a Wsj e Murdoch

Il Wall Street Journal rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50o compleanno da vari amici, tra cui una attribuita a Trump,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump inviò una «lettera oscena a Epstein per il suo compleanno». Lui nega: «Fake news». E fa causa a Wsj e Murdoch

In questa notizia si parla di: trump - epstein - compleanno - inviò

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Wsj rivela lettera oscena Trump a Epstein per suoi 50 anni - Il Wall Street Journal rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50/o compleanno da vari amici, tra cui una attribuita a Trump, oscena come le altre.

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

“Trump inviò una lettera oscena a Epstein per il suo compleanno”: la rivelazione del Wsj. Il tycoon nega Vai su X

Renato Pozzetto compie 85 anni. L’attore ha spento le candeline circondato dall’affetto dei suoi cari e degli amici più stretti. Lontano ormai da tempo dalle luci della ribalta, le immagini della sua festa compleanno – in cui appare visibilmente commosso e sorri Vai su Facebook