Trump ha scritto una lettera di compleanno oscena a Epstein

Il presidente americano Donald Trump ha scritto una lettera di compleanno oscena a Jeffrey Epstein. A scriverlo è il Wall Street Journal. Trump pronto a fare causa al giornale. Trump ha scritto una lettera oscena a Epstein? Il Wall Street Journal ha pubblicato una presunta lettera del 2003 scritta dal presidente americano Donald Trump a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump ha scritto una lettera di compleanno oscena a Epstein

