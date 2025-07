Trump chiede la divulgazione dei file di Epstein

"A causa dell'assurda pubblicit√† data a Jeffrey Epstein, ho chiesto alla procuratrice generale Pam Bondi di produrre qualsiasi testimonianza pertinente del gran giur√¨, previa approvazione della Corte. Questa truffa, perpetuata dai Democratici, dovrebbe finire, subito!": lo annuncia Donald Trump su Truth. Poco dopo, Bondi ha dichiarato a X che il Dipartimento di Giustizia √® pronto a chiedere alla corte venerd√¨ di desecretare le trascrizioni della giuria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Trump chiede la divulgazione dei file di Epstein

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Wsj rivela lettera oscena Trump a Epstein per suoi 50 anni - Il Wall Street Journal rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50/o compleanno da vari amici, tra cui una attribuita a Trump, oscena come le altre.

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: ¬ęDonald √® nei file di Epstein¬Ľ. E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. ¬ęNon so se avremo pi√Ļ una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

Comunque è davvero magnifico tutto ciò. Trump chiede, ordina, prega di smettere di parlare del caso Epstein. I Repubblicani votano contro la divulgazione degli atti. Dopodiché negano l'esistenza, non solo l'accaduto, di tutta la faccenda, prove comprese. Vai su X

Kevin Spacey Chiede La Divulgazione Dei File Di Epstein Dopo La Revisione Del Dipartimento Di Giustizia - Mentre l'amministrazione Trump sembra pronta a superare lo scandalo di Jeffrey Epstein, Kevin Spacey non lo fa. Scrive msn.com