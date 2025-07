Trump apre sui dazi l’Italia crede all’accordo

Dopo tante bastonate, per l'Europa, è arrivato il tempo della carota, Donald Trump, bontà sua, ha fatto sapere che gli Usa "potrebbero presto raggiungere un accordo con l'Unione europea". Poi ha deciso di chiudere i conti con tutti gli altri Paesi che erano rimasti fuori dalla disfida delle tariffe. Saranno tutti raggiunti da una lettera.

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

