truffa un anziano per 60mila euro

Quando i carabinieri lo hanno fermato, era a pochi metri dal taxi boat che lo avrebbe portato lontano da Menaggio e dal carcere, con la sua refurtiva nello zaino, il berrettino calato sul viso e gli occhiali scuri. Ma il giovane, Leonardo Sheko, 22 anni appena compiuti, residente a Sestri Levante, è stato fermato da militari della Stazione di Menaggio che gli hanno fatto aprire lo zainetto: all'interno monili in oro e 20mila euro in contanti che non ha saputo giustificare. È stato quindi portato in caserma e identificato, mentre i militari facevano accertamenti sulla possibile provenienza della refurtiva.

