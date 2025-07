Treviso trovato ubriaco per 10 volte | espulso dall' Italia

Il 28enne cittadino indiano, irregolare sul territorio, era stato sanzionato più volte per ubriachezza molesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treviso, trovato ubriaco per 10 volte: espulso dall'Italia

