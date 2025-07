Trentola Ducenta sorpresi a bordo di una Lancia Y rubata | arrestati due giovani di Melito

Due giovani di Melito sorpresi a bordo di una Lancia Y rubata. È accaduto nella serata di ieri mercoledì 17 luglio in via Caracas di Trentola Ducenta. I due, un 26enne e un 29enne, sono stati arrestati in flagranza.

Daniele Doria vince Amici, l’esultanza degli amici di Trentola Ducenta che festeggiano in piazza - Esplode di gioia Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, dopo la vittoria di Daniele Doria ad Amici24.

Tutti in piazza per Daniele! Trentola Ducenta, la sua cittadina, festeggia la vittoria ad Amici 24 (VIDEO) - La cittadina di Daniele festeggia in piazza la sua vittoria ad Amici 24 L'articolo Tutti in piazza per Daniele! Trentola Ducenta, la sua cittadina, festeggia la vittoria ad Amici 24 (VIDEO) proviene da Novella 2000.

Trentola Ducenta, grande festa per il vincitore di Amici 2025 - Arriva nella sua Trentola Ducenta con la coppa in braccio, Daniele Doria, vincitore di Amici 2025. Il ballerino originario della cittadina Casertana ha riempito di gioia e orgoglio tutta la popolazione che si è riunita per dare il benvenuto al giovane con una grande festa in paese.

