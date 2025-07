Tre 20enni salvano madre e figlia travolte dal mare a San Rossore | morta la zia trascinata al largo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un salvataggio coraggioso sotto gli occhi dei bagnanti. Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un gesto di straordinario coraggio da parte di tre ragazzi poco più che ventenni. Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca, tutti di 20 anni, si sono gettati in mare senza esitazione per soccorrere una famiglia in pericolo tra le onde del Gombo, nella zona di San Rossore, mercoledì scorso. La corrente aveva trascinato al largo una madre livornese e la sua giovane figlia, in evidente difficoltà . I tre ragazzi sono riusciti a raggiungerle e riportarle a riva, affrontando onde alte e condizioni difficili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

