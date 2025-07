Transizione ecologica Un hub industriale sostenibile | Qui la rinascita energetica

Un progetto d'eccellenza a livello europeo che segna un ulteriore passo del territorio Piceno verso quella transizione che guarda ad un futuro energetico piĂą sostenibile. Nello stabilimento Osi (ex Ocma) di Campolungo ieri pomeriggio è avvenuto il taglio del nastro dell' impianto di recupero R4 e di quello composto da 23.334 pannelli fotovoltaici ad alta efficienza che garantiranno una produzione energetica stabile e performante a tutta la zona industriale. "Qui è stato fatto un grande lavoro di squadra tra enti per avviare questo prezioso percorso di recupero – commenta il sindaco Marco Fioravanti -.

