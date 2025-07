Sull’episodio indagano i carabinieri di Sondalo, ma la dinamica fugherebbe qualsiasi altra ipotesi. Ivan Bagutti, 45 anni, elettricista, trovato mercoledì sera senza vita in fondo alle scale dell’appartamento di via Stelvio dove abitava solo, sarebbe morto a causa di un incidente domestico, una scivolata oppure un malore che lo ha colto all’improvviso, facendolo ruzzolare rovinosamente dai gradini. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo, impensieriti perché non vedevano Ivan da alcuni giorni. Sul posto si sono portati allora i sanitari di Areu, Vigili del Fuoco e militari dell’Arma che purtroppo, però, non hanno che potuto constatare il decesso dell’uomo trovato esanime a terra, contro una parete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tragedia nella notte a Sondalo. Uomo trovato morto in casa. Ipotesi caduta dalle scale