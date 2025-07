Tragedia in ospedale bambino scambia neonata per una bambola e la fa cadere

Orrore in ospedale: Zayneb-Cassandra, 5 giorni, muore in ospedale. Un bimbo di 6 anni l’ha scambiata per una bambola e fatta cadere. Famiglia sconvolta Una tragedia agghiacciante nell’ospedale pediatrico di Lille, nel nord della Francia. La piccola Zayneb-Cassandra, di soli cinque giorni di vita, è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata fatta cadere da un bambino di sei anni. Il piccolo, incustodito, è entrato nella stanza del reparto neonatale. – Cityrumors.it L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì nel reparto di neonatologia del rinomato ospedale pediatrico Jeanne-de-Flandre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Tragedia in ospedale, bambino scambia neonata per una bambola e la fa cadere

