Tragedia in famiglia morto a 3 mesi in culla | inchiesta aperta in procura

Ferrara, 18 luglio 2025 – Una tragedia devastante e una famiglia sconvolta. È quanto è rimasto tra le mura di un appartamento di via Carlo Mayr dopo la morte in culla di un bambino di appena tre mesi. Una vicenda che lascia senza parole, ma sulla quale la procura vuole fare piena chiarezza. Almeno per stabilire le cause esatte del decesso che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero essere riconducibili a una sindrome da morte in culla (il decesso improvviso in un bimbo apparentemente sano che avviene nei primi mesi di vita) oppure a un soffocamento da cibo, forse legato a un rigurgito di latte.

