Traffico sulla ex statale 62 Si cercano nuove soluzioni

Si studiano soluzioni infrastrutturali per mitigare l'impatto della ferrovia sul traffico stradale tra Brescello, Sorbolo-Mezzani e Parma, sull'ex statale 62 in cui negli orari di punta si impiegano anche diverse decine di minuti per percorrere pochissimi chilometri. Alla recente presentazione dell'intervento – ormai tecnicamente concluso – dell' elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Suzzara, si è parlato anche di soluzioni per cercare di trovare una adeguata convivenza fra treno e traffico stradale. I sottopassi carrabili all'altezza degli attuali passaggi a livello sarebbero l'ideale, ma si tratta di una soluzione dai costi molto elevati.

