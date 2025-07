Traffico Roma del 18-07-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma dentro dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Prenestina alla Tuscolana al momento si transita su una sola corsia code per curiosi in carreggiata esterna dalla Ardeatina alla Tuscolana trafficate la Flaminia era Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est sulla stessa agenzia d'Este rallentamenti e code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico a che ora sulla tangenziale est Vi ricordo che per lavori fino al 24 luglio resterà chiuso continuativamente il tratto della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione di San Giovanni il traffico proveniente dalla Salaria viene deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo ai veicoli provenienti dal tratto Urbano A24 indiretti e Sangiovanni si consigliano le uscite di Tor Cervara di Palmiro Togliatti di Filippo Fiorentini o di via di Portonaccio dove è possibile percorrere anche la corsia preferenziale indirizzo della Tiburtina inevitabili ripercussioni sul tratto Urbano della A24 con incolonnamenti che al momento partono da Viale Togliatti come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-07-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: roma - code - traffico - tuscolana

Roma, l’Ordine dei medici propone Qr code anti-abusivi negli studi a tutela dei pazienti - (Adnkronos) – Un Qr code 'anti-abusivi' negli studi medici per aiutare il cittadino a verificare "che il professionista a cui si rivolge abbia le carte in regola per fornire le risposte di salute richieste".

Incidente sull’A1 alle porte di Roma: atterra l’eliambulanza, chilometri di code - Incidente sull'A1 all'altezza di Ponza Romano - Soratte. Strada chiusa per le operazioni di soccorso e traffico in tilt: in migliaia intrappolati mentre andavano a fare una gita fuori porta per il 1 maggio.

Incidente in autostrada A1, tamponamento fra cinque auto: code di otto chilometri in direzione Roma - Cinque automobili sono rimaste coinvolte in un incidente in autostrada, fra Ceprano e Frosinone: code di otto chilometri verso Roma.

Grave incidente in zona Tuscolana, centauro in codice rosso Vai su Facebook

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Code ad ogni ora del giorno: il cantiere per rifare i marciapiedi manda il traffico in tilt; Tangenziale Est di Roma chiusa al traffico, quasi un mese di lavori sui viadotti in vista del Giubileo 2025.

Incidente sul GRA ad altezza della Tuscolana: coda sulla carreggiata ... - Ritardi e disagi per gli automobilisti causati da un incidente che ha bloccato il tratto tra Prenestina e Anagnina. Lo riporta fanpage.it

Roma, via Tuscolana: in auto sulla ciclabile e sul marciapiedi ... - MSN - Ancora scene di ordinario caos automobilistico dalla Capitale: il profilo Welcome to Roma ha pubblicato il video di un'auto, una panda rossa, che per evitare il traffico sulla via Tuscolana prima ... msn.com scrive