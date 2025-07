Traffico di droga. Interrogato lo spezzino.

Ha incontrato in carcere a Massa i suoi avvocati lo spezzino Lorenzo Bruschi arrestato nei giorni scorsi nell’ambito della vasta operazione “ Tramonto “ smantellata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova. Per il 25 enne difeso dagli avvocati del foro spezzino Luigi Fornaciari Chittoni e Cesare Bruzzi Alietti sono stati chiesti gli arresti domiciliari. La misura è stata accolta dal giudice del tribunale di Massa per quanto riguarda la detenzione della sostanza stupefacente mentre non si è espresso il collega di Genova per quanto riguarda il reato decisamente più grave di associazione a delinquere finalizzata all’acquisto, importazione dalla Spagna, detenzione e vendita di hashish e marijuana con l’aggravante della transazionalità . 🔗 Leggi su Lanazione.it

