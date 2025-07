Tra Sensi e Spirito | al Castello di Gesualdo un viaggio musicale tra le grandi figure dell’amore

Sabato 19 luglio, le suggestive sale del Castello di Gesualdo faranno da cornice a “Tra Sensi e Spirito”, un raffinato concerto dedicato alle grandi figure d’amore nella lirica da camera dell’Ottocento e del primo Novecento. Protagonista della serata sarĂ il Duo Algaia, composto dal soprano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

EVENTO | Concerto DUO AGLAIA – Tra Sensi e Spirito Castello di Gesualdo (AV) Sabato 19 Luglio 2025 Ore 19:30 ? Ingresso libero Un viaggio tra le emozioni e la spiritualità , attraverso la musica da camera dell’Ottocento e del primo Novecento. Vai su Facebook

Tra Sensi e Spirito: al Castello di Gesualdo un viaggio musicale tra le grandi figure dell’amore.

