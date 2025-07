Tra mercato e ritiro Biennale per Di Mariano si sblocca Palumbo Oggi pomeriggio allenamento aperto ai tifosi

Questo pomeriggio, con inizio alle 18, ultima seduta di allenamento del Modena al campo Zelocchi prima della partenza di domani per il ritiro di Fanano, e la società , per l’occasione, ha deciso di fare un altro regalo ai suoi sostenitori: la seduta sarà infatti a porte aperte, con il tifosi canarini che potranno accedere al campo a partire dalle 17.45. Al termine dell’allenamento i calciatori gialloblu saranno a disposizione degli aficionados nella fan zone per fotografie ed autografi. Mercato. Un nuovo pretendente per Fabio Abiuso, oggetto di interesse di più di un club di serie B, Sudtirol ed Entella su tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tra mercato e ritiro. Biennale per Di Mariano, si sblocca Palumbo. Oggi pomeriggio allenamento aperto ai tifosi

In questa notizia si parla di: allenamento - mercato - ritiro - pomeriggio

Calhanoglu sul mercato? Un episodio in allenamento rassicura! - Oggi l’Inter si è allenata a Los Angeles in attesa dell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey.

Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman - Quando nella giornata di giovedì 17 luglio Ivan Juric è tornato a Zingonia, ha trovato i suoi giocatori in piena fase di svolgimento dei test atletici: sono arrivati scaglionati, in piccoli gruppi, a orari diversi.

? Inizierà lunedì 14 luglio il ritiro pre-campionato della @acffiorentina in vista della stagione 2025-26. ? La squadra di mister Pioli svolgerà 2 sessioni di allenamento al giorno, una la mattina ed una il pomeriggio. I tifosi viola potranno assistere alle sessi Vai su Facebook

Cagliari: al via il ritiro a Ponte Di Legno, sullo sfondo c’è sempre il mercato; Il Pescara di Vivarini al via: ecco il programma delle amichevoli. E intanto si inizia a muovere il mercato; Ternana, il programma della nuova stagione: primo test probante e novità dal mercato in uscita.

Tra mercato e ritiro. Biennale per Di Mariano, si sblocca Palumbo. Oggi pomeriggio allenamento aperto ai tifosi - Questo pomeriggio, con inizio alle 18, ultima seduta di allenamento del Modena al campo Zelocchi prima della partenza di ... Segnala sport.quotidiano.net

Il ritiro del Napoli, Lucca è arrivato ieri sera a Dimaro: oggi visite per Beukema - È iniziato ieri il ritiro del Napoli a Dimaro, gli azzurri hanno sostenuto la prima seduta di allenamento sotto gli occhi di migliaia di tifosi. ilmattino.it scrive