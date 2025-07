Torrente Cestola | Servono interventi

PERUGIA – Il gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi-Forza Italia lancia un nuovo allarme sulle gravi condizioni del Torrente Cestola, in localitĂ Mugnano, al confine tra i Comuni di Perugia e Magione. Dopo la richiesta ufficiale di intervento presentata nell’ottobre 2024, e il sopralluogo tecnico eseguito da Afor nel gennaio 2025, nulla è stato ancora fatto per mettere in sicurezza il corso d’acqua. Durante il sopralluogo sono emerse criticitĂ evidenti, tra cui: la vegetazione fitta e non gestita all’interno dell’alveo, presenza di accumuli di detriti e legname che ostacolano il deflusso delle acque, attraversamenti stradali ostruiti come quello di Via Due Case, che interferiscono con il naturale scorrimento del torrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torrente Cestola: "Servono interventi"

Torrente Cestola: Servono interventi.

