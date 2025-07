Torre del Greco minaccia la moglie con una catena per avere 100 euro | arrestato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pretende denaro dalla moglie brandendo una catena di ferro. Un uomo di 39 anni, residente a Torre del Greco, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di estorcere 100 euro alla moglie, minacciandola con una pesante catena di ferro, solitamente utilizzata per ancorare ciclomotori, con un grosso lucchetto all’estremità . La scena sotto gli occhi dei figli minorenni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo ha inscenato la violenta richiesta di denaro davanti ai tre figli, tutti ancora minorenni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Torre del Greco, minaccia la moglie con una catena per avere 100 euro: arrestato

