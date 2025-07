Torre del Greco minaccia la moglie con una catena per 100 euro | arrestato 39enne

Violenza domestica sotto gli occhi dei figli a Torre del Greco: intervengono i Carabinieri, l’uomo bloccato in strada. Torre del Greco (Napoli) – Ha impugnato una catena di ferro con un grosso lucchetto all’estremità e ha minacciato la moglie per ottenere 100 euro. A vivere quegli attimi di terrore anche i tre figli minori della coppia, presenti in casa durante la scena. È accaduto nella serata di lunedìa Torre del Greco, dove un 39enne napoletano è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile locale con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preteso del denaro dalla moglie, usando urla e minacce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: torre - greco - moglie - catena

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati - Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: 25 multe, 5 sequestri e una denuncia per guida senza patente.

Tragedia a Torre del Greco: Ornella muore dopo incidente in Vespa - Non ce l’ha fatta Ornella Sanna, la 56enne di Torre del Greco coinvolta in un drammatico incidente in scooter insieme al marito.

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga - Fermato a un controllo, viene trovato in possesso di di oltre un chilo di droga. In manette è finito un 33enne di Torre del Greco con precedenti di polizia che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Torre del Greco, minaccia la moglie con una catena per 100 euro: arrestato 39enne; La moglie si rifiuta di dargli 100 euro: lui la aggredisce con una catena davanti ai figli; 6 milioni di debito per lo chef italiano più famoso d’Inghilterra: Gino D'Acampo chiude i suoi locali.

Torre del Greco, maltratta moglie e figlia: arrestato - Il Mattino - Torre del Greco, maltratta moglie e figlia: arrestato L'uomo aveva minacciato le donne con un coltello per futili motivi. Da ilmattino.it

Torre del Greco, picchia la moglie da 20 anni: allontanato da casa - Un lungo periodo nel quale la donna, di origini ucraine come il consorte, è stata costretta a volte anche a ... ilmattino.it scrive