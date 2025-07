Torre del Greco minaccia la moglie con una catena | arrestato 39enne

Il fatto è accaduto a Torre del Greco, dove il personale in servizio alla stazione radiomobile della locale caserma è intervento a seguito di una segnalazione. Si arma di una grossa catena, normalmente usata per ancorare i ciclomotori: obiettivo, “convincere” la moglie a consegnargli 100 euro. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato l’uomo nonostante . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Torre del Greco, minaccia la moglie con una catena: arrestato 39enne

