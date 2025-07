Torre del Greco impugna una catena per ottenere denaro dalla moglie | arrestato 39enne

TORRE DEL GRECO, 18 LUGLIO 2025 – I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 39 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo avrebbe minacciato la moglie con una catena di ferro, alla cui estremità era agganciato un grosso lucchetto, nel tentativo di ottenere da lei 100 euro. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato alla presenza dei tre figli minori della coppia. L’uomo, dopo aver rivolto grida e minacce alla donna, si sarebbe allontanato con l’arma impropria ancora in mano. La vittima ha immediatamente allertato il 112. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torre del Greco, impugna una catena per ottenere denaro dalla moglie: arrestato 39enne

In questa notizia si parla di: torre - greco - impugna - catena

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati - Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: 25 multe, 5 sequestri e una denuncia per guida senza patente.

Tragedia a Torre del Greco: Ornella muore dopo incidente in Vespa - Non ce l’ha fatta Ornella Sanna, la 56enne di Torre del Greco coinvolta in un drammatico incidente in scooter insieme al marito.

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga - Fermato a un controllo, viene trovato in possesso di di oltre un chilo di droga. In manette è finito un 33enne di Torre del Greco con precedenti di polizia che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Una catena di ferro per convincere la moglie a dargli denaro: arrestato.

Catena di crolli e paura: cinque sgomberi in un giorno tra ... - Solaio caduto e fessure nelle pareti: evacuate due ali di altrettante palazzine. Da ilmattino.it

Scippa catenina d'oro a passante, arrestato a Torre del Greco - Il Mattino - Avrebbe strappato con la forza una catenina d'oro dal collo di una persona che transitava lungo corso Avezzana a Torre del Greco: a due mesi di distanza dal fatto, è arrivato l'arresto ... Scrive ilmattino.it