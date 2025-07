Torre del Greco Dacur e avvisi orali per 8 persone | coinvolti anche minorenni

Misure di prevenzione per episodi criminali nel centro cittadino di Torre del Greco: vietato l’accesso a diverse aree urbane. Torre del Greco (Napoli) – Otto misure di prevenzione personali sono state notificate dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, in esecuzione di provvedimenti emessi dal Questore di Napoli. L’attività nasce da una serie di controlli sul territorio e riguarda diversi episodi criminali avvenuti tra il 2024 e il 2025. In particolare, notificati sei Dacur (Divieti di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti di altrettante persone, tutte residenti a Torre del Greco e già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

