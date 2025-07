Torre Annunziata manutenzione strade Proseguono gli interventi

Rifacimento manto stradale per altre sette arterie. Sostituita anche la caditoia davanti la Chiesa del Carmine. Continua il programma di manutenzione del manto stradale a Torre Annunziata. Da lunedì 21 luglio al 18 agosto sette diverse arterie del centro storico saranno chiuse al traffico per consentire i lavori. Via Cipresso, Vico Lava, Vico Eruzione, Vico Giglio, Vico Luna, Vico Sorte e via Asilo Infantile saranno di volta in volta, secondo il calendario redatto dall’ufficio tecnico, interessate dagli interventi di restyling della pavimentazione stradale. Lunedì 21 luglio partiranno anche i lavori di sostituzione della caditoia in Corso Vittorio Emanuele III, davanti la Chiesa del Carmine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

