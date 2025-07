TORNEO DI BENEFICENZA Al Marco Polo Sports Center un triangolare per aiutare Ilaria | tanta partecipazione

Al Marco Polo Sports Center si è disputato un triangolare di calcio a scopo benefico per aiutare una giovane mamma, Ilaria, colpita da una grave malattia degenerativa che necessita di una cura sperimentale molto costosa fuori dai confini nazionali. A questo accorato appello degli amici della famiglia ha risposto il Viareggio Calcio, sensibile e accogliente come sempre ha fatto in tutti questi anni (vedi il Torneo dei Quartieri), aprendo le porte all’importante appuntamento, ospitandolo gratuitamente. Tantissima la gente presente con bambini che hanno invaso la struttura viareggina stringendosi attorno alla famiglia mentre in campo tre formazioni hanno disputato un triangolare di calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - TORNEO DI BENEFICENZA. Al Marco Polo Sports Center un triangolare per aiutare Ilaria: tanta partecipazione

In questa notizia si parla di: torneo - marco - polo - sports

Tennis, dominio vicentino al Torneo expert misto sull'erba della San Marco Academy - Alla San Marco Academy di Resana il Tpra del doppio misto Expert premia i pluriscudettati vicentini Sontacchi e Dal Balcon.

I vigili del fuoco di Caserta ricordano Marco Dongu: cala il sipario sul torneo di calcetto - Venerdì sera, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, si concluderà il primo Torneo di Calcio a Cinque intitolato alla memoria di Marco Dongu, figlio di Maria Grazia D'Andrea e del Capo Squadra Salvatore Dongu, in servizio presso lo stesso Comando, tragicamente scomparso lo.

Challenger Milano 2025: Marco Cecchinato vince il torneo da wild card - Nella prima parte dell’anno aveva dichiarato che, qualora non avesse chiuso la stagione nei primi 200 del mondo, si sarebbe ritirato.

️ | VINCE BORGHETTO LA FINALE DEL TORNEO DEI RIONI 2025. GRANDE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SUGLI SPALTI E FAIR PLAY IN CAMPO Borghetto vince il Torneo dei Rioni di Grottaferrata, imponendosi per 2-0 sull’altra finalista Colonne Vai su Facebook

Il calendario della 75ª; Pianeta Aquilotti: il programma del settore giovanile; Totti, Pirlo, Toni, Materazzi e Zambrotta al Marco Polo Sports Center di Viareggio.

TORNEO DI BENEFICENZA. Al Marco Polo Sports Center un triangolare per aiutare Ilaria: tanta partecipazione - Al Marco Polo Sports Center si è disputato un triangolare di calcio a scopo benefico per aiutare una giovane mamma, Ilaria, colpita da una grave malattia degenerativa che necessita di una cura sperime ... Come scrive msn.com

La Coppa di Primavera. Il sigillo di una stagione che nessuno scorderà - Sollevando al cielo la coppa del Torneo di Primavera si è conclusa, al Marco Polo Sport Center, la stagione sportiva per gli esordienti 2012 del Viareggio Calcio. Da lanazione.it