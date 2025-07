Tornano alcuni benefici fiscali per figli over 30 e altri familiari non a carico | il governo corregge la rotta

Il governo corregge la linea impostata con la legge di Bilancio per il 2025 sui benefici per chi ha figli grandi o altri parenti a carico. Il decreto correttivo della riforma Irpef approvato qualche giorno fa amplia il perimetro dei familiari rilevanti ai fini fiscali. Per i quali sarà possibile continuare a dedurre o detrarre le spese mediche sostenute, le eventuali spese funebri, alcuni fringe benefit o rimborsi aziendali, i costi legati all’abitazione (se destinata a un familiare non a carico) e altre agevolazioni collegate alla composizione del nucleo familiare, se il requisito è la convivenza e non lo status di familiare “fiscalmente a carico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tornano alcuni benefici fiscali per figli over 30 e altri familiari non a carico: il governo corregge la rotta

"Non è la carne ed il sangue ma IL CUORE che ci rende PADRE E FIGLI" ! Creare una buona riserva su cui poter contare al momento della pensione, godendo fin da subito di alcuni importanti benefici fiscali, renderti la vita più semplice quando un giorno sarà

