Torna il Firenze Jazz Festival | oltre 100 artisti e 30 appuntamenti dal 2 al 14 settembre

FIRENZE – Oltre 100 artiste e artisti coinvolti, 16 giorni di programmazione, 9 location, più di 30 appuntamenti in programma: dal 2 al 14 settembre (e in altre date extra). Il Firenze Jazz Festival torna con una nona edizione che segna un nuovo passo avanti nel suo percorso di crescita. Sostenuto da una rete sempre più ampia di partner, il Festival punta a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno musicale italiano. Il ritorno all’ Anfiteatro delle Cascine – spazio simbolico che ha già ospitato momenti indimenticabili nelle scorse edizioni – si accompagna a un’attenzione ancora maggiore all’esperienza del pubblico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: firenze - festival - appuntamenti - torna

Firenze, successo per il festival Spacciamo Culture interdette a San Salvi - Firenze, 15 maggio 2025 - Si è conclusa a San Salvi la quarta edizione del Festival “Spacciamo Culture interdette” - realizzato da Chille de la balanza con giovani Artisti dell’Accademia Belle Arti di Firenze e del Dida Dipartimento di Architettura UniFi - e dedicato alla rigenerazione culturale e sociale dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi.

Perù Cinema Festival, focus sulla cinematografia peruviana a Firenze dal 23 al 25 maggio - Al via la prima edizione della manifestazione cinematografica dedicata alla nazione sudamericana al cinema La Compagnia di Firenze, ingresso gratuito.

Firenze, 87º Festival del Maggio: «War Requiem» di Britten diretto da Ceretta - L Le tre voci soliste, che ‘rinnovano’ il messaggio di Britten per la pace e l’armonia fra i popoli del mondo, sono il soprano russo Elizaveta Shuvalova, il grande tenore inglese Ian Bostridge, e il baritono tedesco Dietrich Henschel L'articolo Firenze, 87º Festival del Maggio: «War Requiem» di Britten diretto da Ceretta proviene da Firenze Post.

Il jazz torna a infiammare le terre tra Firenze e Arezzo! Dal 15 luglio al 12 agosto il Valdarno Jazz Festival accende piazze e corti con 4 live imperdibili e un ospite d’eccezione: Steve Coleman, leggenda del sassofono mondiale, apre la rassegna con i suoi Fi Vai su Facebook

Cosa fare questo weekend a Firenze; Musei gratis, festival, mercatini: gli eventi del primo fine settimana luglio tra Firenze e dintorni; Il Lucia Festival torna a Firenze con quattro giorni dedicati all'arte di raccontare e al piacere di ascoltare.

Firenze Jazz Festival: il piacere della musica e della condivisione - Dal 2 al 14 settembre, torna la nona edizione di uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'Estate Fiorentina, con oltre cento artisti coinvolti, nove location, trenta serate e una rete di partn ... Lo riporta msn.com

Firenze Jazz Festival, presentata la nuova edizione: oltre 100 artisti coinvolti in 16 giorni di programmazione - Oltre 100 artiste e artisti coinvolti, 16 giorni di programmazione, 9 location, più di 30 appuntamenti in programma: dal 2 al 14 settembre 2025 (e in altre date “extra”) il Firenze Jazz Festival torna ... Da 055firenze.it