Bacchereto è pronto a trasformarsi per il quinto anno consecutivo in Casa della musica con il 5° Festival toscano del saxofono classico e jazz. Dal lunedì 21 a sabato 26 luglio, maestri e allievi dello stage arricchiranno il cartellone di ‘Carmignano Estate 2025’ con concerti di musica classica e jazz, freschi e autentici, non privi di note contemporanee. Cinque serate da passare immersi nell’atmosfera rilassata e ospitale del borgo medievale di Bacchereto, terra dove un giovanissimo Leonardo da Vinci iniziò a plasmare l’argilla. Il Festival, ad ingresso libero, è promosso e coordinato da Filippo Grassi, in collaborazione con la storica filarmonica Giuseppe Verdi e con la Polisportiva di Bacchereto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il "Festival toscano del jazz". Sax e poesia suonano a Bacchereto

