Porto San Giorgio capitale della danza: torna il Festival "Crystal of Dance". la città accoglierà dal 19 al 27 luglio uno degli eventi culturali più attesi dell’estate: il Festival Internazionale "Crystal of Dance", 26esima edizione. Un appuntamento storico, capace ogni anno di portare a Porto San Giorgio l’eccellenza della danza da tutto il mondo, trasformando il lungomare e le piazze in un palcoscenico a cielo aperto, dove arte, tecnica e passione si incontrano. Il programma si preannuncia ricco di appuntamenti, con spettacoli dal vivo tutte le sere alle ore 21,30 in piazza Bambinopoli ad ingresso libero e una settimana di workshop intensivi dedicati a giovani danzatori, che avranno l’occasione di confrontarsi con insegnanti e coreografi di fama internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il festival internazionale ’Crystal of Dance’

