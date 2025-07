Il borgo di Torano sarà testimonial della contro la violenza di genere e chiamerà a confronto fisici, neurologi, giornalisti su linguaggio e stereotipi. Le scalinate del chiesa del paese diventeranno palco per il convegno-evento che vedrà tra gli ospiti l’astrofisica Poggiani, la neurologa D’Avino, la criminologa Bellini e la giornalista Bonuccelli il 29 luglio alle 21.30. La grande panchina in marmo e vetro che custodisce le celebri scarpette rosse simbolo della ribellione delle donne e loro dolore, è diventata il simbolo delle battaglie di Torano contro la violenza di genere. Poi ci sono state le installazioni, le mostre e le iniziative, i tanti momenti di riflessione, incontro e confronto in giro per l’Italia che in questi dieci anni e più hanno sfidato gli stereotipi di genere e tutte quelle forme di violenza di cui si alimentano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torano è... impegno sociale. Un convegno di esperti sulla violenza di genere