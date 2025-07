Tony Effe in pista allo Space Domani tocca a Gigi D’Agostino

Il weekend dello Space di Riccione si tinge di tricolore, con il concerto del primo artista nostrano di quest’estate. Stasera i riflettori saranno puntati su Tony Effe, protagonista dell’ultima edizione del festival di Sanremo con Damme ‘na mano, brano che ha acceso l’Ariston con le sue sonorità inedite e un’energia da vero showman. L’evento è firmato Mamacita, format che miscela le vibrazioni di hip hop, reggaeton e rap, pronto a infiammare la notte con ritmi calienti e atmosfere travolgenti. Tony Effe, nome di punta della scena trap italiana, torna allo Space dopo il successo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tony Effe in pista allo Space. Domani tocca a Gigi D’Agostino

In questa notizia si parla di: tony - effe - space - pista

Tony Effe torna in tour nei principali festival estivi italiani - DOPO IL SUCCESSO DEI PALASPORT DEL 2024 E DEL CONCERTO DI CAPODANNO CON DOPPIO SOLD OUT A ROMA E DOPO L’ANNUNCIO DEL SUO STRAORDINARIO DEBUTTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA IL 6 LUGLIO TONY EFFE TORNA IN TOUR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI ITALIANI  Dopo il successo Live nei Palasport del 2024, e dopo la sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo  con il brano Damme ‘na mano  (Island Records), Tony Effe annuncia ufficialmente i primi nuovi appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti.

Mister Movie | Cicogna in Volo per Giulia De Lellis e Tony Effe: Primo Figlio in Arrivo! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Giulia De Lellis è incinta, le prime foto del pancione: «Lei e Tony Effe genitori in autunno» - Giulia De Lellis è incinta. A confermare la notizia della gravidanza, dopo settimane di rumors, è il magazine Chi, che sui social ha pubblicato la prima foto dell’influencer con il pancione.

Tony Effe in pista allo Space. Domani tocca a Gigi D’Agostino.

Tony Effe, Fedez e Sfera Ebbasta. Lo Space cala il tris d’assi - Sulle colline di Riccione, tra luglio e agosto, arrivano i tre rapper italiani campioni di ascolti e di vendite . Scrive msn.com

Il concerto di Tony Effe al Circo Massimo dopo le polemiche - Ieri sera Tony Effe si è esibito al Circo Massimo dopo le polemiche per l'annullamento del concerto di Capodanno per ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com