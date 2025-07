Slammiversary è ormai alle porte in TNA e per gli Hardys si prospetta un’occasione da adesso o mai più. Durante l’episodio del 17 luglio di TNA iMPACT, Matt e Jeff Hardy sono saliti sul ring per un promo che ha colpito molto più in profondità del semplice hype per il loro imminente match. Con la possibilità di conquistare i titoli TNA World Tag Team in un four-way ladder match, Jeff ha rilasciato una dichiarazione che ha scosso i fan. “ Se non vinciamo i titoli mondiali tag team a Slammiversary, forse è ora che la storia degli Hardy finisca ”, ha detto Jeff, guardando dritto in camera. Matt ha proseguito con una riflessione brutalmente onesta sulla loro posizione attuale, dicendo che “ non vogliono essere brutte copie di se stessi ” e riconoscendo che “ il business andrà avanti senza gli Hardy ”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Ritiro in vista per gli Hardys?