TNA | Aj Styles sarà a Slammiversary? Il teaser della TNA fa impazzire i fan

La TNA ha appena lanciato un teaser che ha messo in agitazione l'intero mondo del wrestling e tutti gli indizi portano a un solo nome: AJ Styles. L'episodio del 17 luglio di TNA iMPACT! si è concluso con un breve ma incisivo video andato in onda proprio negli ultimi istanti dello show. Il filmato non mostrava molto, ma non ne aveva bisogno: un logo stilizzato accompagnato da effetti visivi immediatamente associati ad AJ Styles ha mandato i fan in fibrillazione, alimentando le speculazioni in vista del pay-per-view Slammiversary, che si terrà questa domenica a Long Island.

