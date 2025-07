Tirata in ballo nella lite tra De Maio e il gruppo FdI | Campitiello querela il sindaco

E‚Äô diventato un caso nazionale, di cui si occuper√† presto anche il tribunale, il botta e risposta¬†via social tra il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio e il Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli.¬†Dopo le critiche ricevute dai consiglieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: maio - sindaco - tirata - ballo

A Primocanale il vicesindaco Alessandro Terrile ha spiegato cosa è successo "duellando" con Pietro Piciocchi che prima da vicesindaco e poi da facente funzioni ha portato avanti il progetto Vai su Facebook

Tirata in ballo nella lite tra De Maio e il gruppo FdI: Campitiello querela il sindaco.

Di Maio e lavoro nero, Salvini: ‚ÄúTirare in ballo il padre per ... - Politica Di Maio e lavoro nero, Salvini: ‚ÄúTirare in ballo il padre per polemica politica è sbagliato‚ÄĚ ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Quarto, le scuse di Di Maio che fanno infuriare tutti - Dopo l'archiviazione per il consigliere regionale campano Graziano, Di Maio chiede scusa al Pd e tira in ballo Quarto. Da ilgiornale.it