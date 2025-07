Ti ricordi… Quando il Pescara andò molto vicino a prendere Romario | la folle trattativa dell’estate 1988

Estate 1988: Bobby McFerrin canta “Don’t worry be happy”, Jovanotti “Gimme five” e il Pescara neopromosso in Serie A è molto vicino a prendere Romario. Leggenda? Tutt’altro. Gli abruzzesi in A ci erano arrivati un anno prima dopo aver stracciato il campionato di Serie B con Galeone, e da neopromossi si erano salvati, divertendosi, in una Serie A stellare. Con Leo Junior e Blaz Sliskovic, con Gasperini e Pagano, avevano alternato vittorie incredibili, come quelle a San Siro contro l’ Inter o all’Adriatico contro la Juventus, a imbarcate clamorose, conquistando però la permanenza nella massima serie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Quando il Pescara andò molto vicino a prendere Romario: la folle trattativa dell’estate 1988

In questa notizia si parla di: pescara - molto - vicino - prendere

Grande festa per i 25 anni di episcopato dell'arcivescovo Valentinetti: "La città di Pescara è cresciuta molto" - Importante traguardo personale e spirituale per l'arcivescovo della diocesi Pescara - Penne monsignor Tommaso Valentinetti che il 20 maggio festeggia i 25 anni dall'ordinazione episcopale.

"Un sistema di videosorveglianza molto avanzato quello che abbiamo a Pescara": chiarisce l'assessore Sulpizio - "Il sistema di videosorveglianza di cui è dotata la città Pescara è uno dei più avanzati a livello tecnologico, in tutta Italia.

?AEROPORTO? Wizzair dopo Tirana lancia un nuovo volo da Pescara: si viaggia verso Bucarest I dettagli: https://cityne.ws/mQF4B Vai su Facebook

Cosa vedere a Pescara e dintorni: 10 cose e posti da non perdere; Oroscopo Paolo Fox del 21 maggio 2025: le previsioni; Cosa vedere in Abruzzo: 10 posti magici da visitare.

Verratti compra il Pescara? L'ex centrocampista del Psg vicino al ... - MSN - Marco Verratti, ex centrocampista della Nazionale, ma anche del Psg e Pescara, sembra molto vicino all'ingresso nella società del Pescara Calcio: la trattativa tra il 32enne calciatore ... Segnala msn.com

Pescara, accoltellato e ucciso per i rifiuti: il vicino tradito dai ... - Si stringe il cerchio attorno all’uomo che nella tarda serata di giovedì è stato sottoposto a fermo per l’omicidio del bengalese 44enne Afsal Hossain Khokan, in via Gran Sasso, a Pescara. ilmessaggero.it scrive