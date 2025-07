The Wandering Village Recensione | Un mondo sul dorso di una creatura

The Wandering Village è un gestionale che si distingue radicalmente dalla massa, non solo per ambientazione e stile visivo, ma per la profonditĂ concettuale con cui unisce costruzione urbana, narrazione ambientale e simbiosi con la natura. Non si tratta di fondare una cittĂ su un terreno anonimo: qui si edifica una civiltĂ sul dorso di un’enorme creatura vivente, Onbu, che si muove lentamente attraverso un mondo contaminato da spore tossiche. Questo elemento trasforma la dinamica del city-builder tradizionale in un’esperienza viva, fluida e costantemente esposta a mutamenti ambientali e morali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - The Wandering Village Recensione: Un mondo sul dorso di una creatura

