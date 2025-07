The Punisher | le foto dal set svelano il primo sguardo al brizzolato Frank Castle di Jon Bernthal

Just Jared ha condiviso ancora più foto dal set della prossima The Punisher Special Presentation dei Marvel Studios, offrendo un primo sguardo al ritorno del Frank Castle di Jon Bernthal, con un aspetto notevolmente diverso e molto più brizzolato rispetto all’ultima volta che lo abbiamo visto. L’ultima volta che abbiamo visto Frank Castle, era evaso dalla prigione improvvisata di Kingpin ( Vincent D’Onofrio ) ed era presumibilmente in fuga in seguito all’attuazione del mandato Anti-Vigilante di Fisk. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

