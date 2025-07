The Legend of Zelda ha trovato i suoi protagonisti e non sono quelli che vi aspettavate

È il casting della settimana. Dopo mesi di speculazioni sui possibili volti dell’adattamento di The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto ha annunciato che ad interpretare i personaggi nati dal suo omonimo videogioco saranno Bo Bragason nel ruolo della stessa Zelda, principessa del regno di Hyrule, mentre ad affiancarla nella parte di Link è il giovane collega Benjamin Evan Ainsworth. I due attori sono riusciti a scansare la scelte più scontate che continuavano a circolare in rete, da Jacob Tremblay a Walker Scobell per il ruolo dell’eroe di Hyrule, per cui era partita anche una campagna online in cui i fan si auguravano che a impersonarlo non fossero Tom Holland o Chris Pratt - quest'ultimo già voce per il film Super Mario Bros. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Legend of Zelda ha trovato i suoi protagonisti, e non sono quelli che vi aspettavate

