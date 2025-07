Wilawan Emsawat, 35 anni, è stata arrestata per una maxi truffa ai danni del clero buddhista thailandese. La donna, nota con i soprannomi di " Miss Golf " o " Miss K ", è accusata di aver adescato 81 monaci buddhisti – molti dei quali appartenenti ai vertici del Sangha, l’ordine religioso più influente del Paese – per poi ricattarli con registrazioni compromettenti. Il bottino: oltre 10 milioni di euro. L’inganno online e le relazioni proibite. Wilawan adescava le sue vittime principalmente online, proponendo incontri che si trasformavano in relazioni intime, in netto contrasto con i precetti buddhisti che impongono castità , disciplina e povertà . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Thailandia, lo scandalo dei monaci sedotti: la donna che ha truffato il Sangha per oltre 10 milioni di euro