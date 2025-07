Thailandia la storia della donna che ha sedotto 81 monaci buddhisti e ha rubato 10 milioni di euro

Si faceva chiamare Miss Golf o Miss K. E se l’è presa con i monaci del Sangha. Ovvero l’ordine buddhista thailandese. Inviso a molti perché vive in agiatezza e con le tasche piene. Il suo vero nome però è Wilawan Emsawat, ha 35 anni ed è stata arrestata per estorsione. La cifra è impressionante e imbarazzante: 10,4 milioni di euro, intascati ricattando diversi monaci buddhisti che aveva adescato online, e portato a letto. Inducendoli così a violare i loro obblighi. Tra i quali, oltre alla povertà e alla disciplina, c’è anche l’astinenza sessuale. I monaci e la ricattatrice. Nel frattempo per la vergogna l’abate Phra Thep Wachirapamok, rettore di un tempio a Bangkok, a fine giugno ha lasciato i suoi abiti consacrati ed è scappato in Laos. 🔗 Leggi su Open.online

