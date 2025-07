TFA INDIRE l’ente divulga una nuova FaQ sulle modalità di pagamento della seconda rata

INDIRE ha aperto le iscrizioni al percorso formativo previsto dall’art. 6, destinato ai docenti con tre anni di servizio che figurano in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 15 luglio. Gli interessati dovranno completare la procedura di adesione effettuando il pagamento entro cinque giorni dalla comunicazione. I posti disponibili sono così ripartiti: 1.350 per la scuola dell’infanzia; 2.250 per la scuola primaria; 1.350 per la scuola secondaria di primo grado; 900 per la secondaria di secondo grado. INDIRE ha inoltre anticipato la pubblicazione, prevista per la prossima settimana, di una nuova graduatoria aggiornata a seguito di rettifiche e rinunce. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it