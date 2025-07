Texas ritrovato il corpo della piccola Virginia Cordoglio a Cusano Mutri lunedì messa per ricordarla

Tempo di lettura: 2 minuti Si è spenta ogni speranza. Dopo giorni di ricerche ininterrotte e un’attesa straziante, è stato ritrovato ieri mattina il corpo senza vita di Virginia, la bambina di nove anni travolta dall’ alluvione che ha colpito il Texas lo scorso 4 luglio. Il suo nome era tra quelli dei bambini dispersi al Camp Mystic, nella contea di Kerr, dove si trovava per un campo estivo. Viveva in Texas ma era profondamente legata all’Italia: il padre di Virginia è originario Cusano Mutri, in provincia di Benevento. Proprio nel piccolo comune sannita e nella vicina Napoli, la notizia ha provocato commozione e sconforto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Texas, ritrovato il corpo della piccola Virginia. Cordoglio a Cusano Mutri, lunedì messa per ricordarlaÂ

