Testato un nuovo missile ipersonico | come funziona l' ET-LDHCM

Prosegue il rafforzamento militare dell' India nel bel mezzo delle crescenti tensioni regionali e mondiali. L'ultima notizia degna di nota riguarda il test, da parte di Delhi, di un nuovissimo missile ipersonico in grado di raggiungere velocità fino a Mach 8, ovvero otto volte la velocità del suono, e colpire bersagli situati fino a 1.500 chilometri di distanza. Di cosa stiamo parlando? Di un missile da crociera ipersonico a lunga durata e traiettoria estesa (ET-LDHCM), sviluppato nell'ambito del progetto Vishnu dell'Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (DRDO), che supera significativamente la velocità e la distanza dell'attuale missile da crociera BrahMos.

