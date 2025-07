Udine TESSUTI EMOTIVI è uno spettacolo delicato e intenso che unisce danza aerea, voce, movimento e immagini evocative per esplorare il mondo delle emozioni. In scena mercoledì 23 luglio alle ore 20:45 al Teatro Palamostre di Udine, lo spettacolo è un invito a osservare le emozioni come nuvole: compaiono, cambiano forma, scompaiono. Senza giudizio, senza resistenza. Attraverso momenti sospesi e suggestioni visive, prende forma un racconto non narrativo ma profondamente sensoriale: le emozioni diventano filo conduttore, tessendo ricordi, impressioni e battiti del cuore. Lo spettatore è accompagnato in un viaggio dove la presenza, la delicatezza e il coraggio di sentire diventano protagonisti. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Tessuti emotivi: mercoledì 23 luglio a Udine lo spettacolo di Tumblerart