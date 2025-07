Terrificante rapina a Torino uomo picchiato selvaggiamente e minacciato con un coltello alla gola

Due cittadini egiziani arrestati a Torino per rapina aggravata: vittima aggredita e refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terrificante rapina a Torino, uomo picchiato selvaggiamente e minacciato con un coltello alla gola

In questa notizia si parla di: rapina - torino - terrificante - uomo

Torino, peruviano accoltellato per rapina - L'uomo è stato ferito da alcune persone di origini straniere, che gli hanno sottratto il portafoglio e lo hanno colpito con un coltello al braccio.

Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino noir: da Cibolla alla rapina di via Nizza - La città di Torino continua a fungere da cornice ideale per racconti che uniscono storia e mistero, rivelando il lato oscuro e intrigante della metropoli.

Torino, difende una donna durante una rapina e viene accoltellato: ferito un ventenne a Mirafiori - Il ragazzo è intervenuto in difesa di una cliente del negozio, aggredita da un uomo che tentava di portarle via la borsa

