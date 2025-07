Terremoto pochi minuti fa in Italia violenta scossa | blocco ai trasporti

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, venerdì 18 luglio, intorno alle ore 09:14, a Napoli e in diversi comuni della provincia. La popolazione, colta di sorpresa, ha segnalato l’evento con centinaia di messaggi sui social network, descrivendo la scossa come particolarmente intensa e in grado di far vibrare pareti, sollevare mobili e far tremare pavimenti. L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è al lavoro per determinare con precisione epicentro e magnitudo, mentre crescono i timori per una possibile correlazione con il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, da mesi oggetto di monitoraggio intensificato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto pochi minuti fa in Italia, violenta scossa: blocco ai trasporti

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - violenta - pochi

Terremoto in Italia poco fa, forte scossa di magnitudo 3.6 - Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:29, numerosi cittadini del Nord Italia hanno avvertito una scossa di terremoto che ha destato sorpresa e preoccupazione.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Terremoto in Italia: scossa di magnitudo 2.4, è paura - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata oggi. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma a una profondità di 9 chilometri.

Violenta scossa di terremoto a #Napoli: è record per la superficialità della stessa https://napolinetwork.com/news/scossa-di-terremoto-a-napoli-e-record/… Vai su X

Scossa Campi Flegrei, la piĂą violenta degli ultimi 40 anni Nuova scossa di terremoto alle 12.46 quando la terra ha cominciato a tremare per secondi... Vai su Facebook

Ancora terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa e gente in strada anche a Napoli; Terremoto a Napoli, violenta scossa avvertita in molte zone di cittĂ e provincia; Terremoto a Istanbul, violenta scossa di magnitudo 6.2.

Terremoto a Napoli, violenta scossa avvertita in molte zone di città e provincia - Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita oggi, venerdì 18 luglio, intorno alle ore 09:15 a Napoli e in provincia ... Scrive fanpage.it

Terremoto oggi a Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 4.0, non si registrano danni - Terremoto a Napoli e ai Campi Flegrei oggi 18 luglio, una forte scossa è stata avvertita dalla popolazione alle ore 9. Come scrive leggo.it