Terremoto in Italia forte scossa scuote la città

Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare diversi centri abitati dell’area flegrea questa mattina alle 9.14. Il sisma è stato percepito distintamente anche ai piani bassi, facendo sobbalzare residenti e lavoratori nelle loro abitazioni e negli uffici. Al momento non si conoscono nĂ© l’epicentro preciso nĂ© la magnitudo, ma l’evento ha generato preoccupazione soprattutto per la sua intensitĂ , avvertita in modo nitido e diffuso. >> “Addio, grande voce”. Lutto nella musica, la cantante morta in ospedale: una vita da numero uno La scossa è stata confermata da numerose testimonianze e segnalazioni sui social, con cittadini che hanno descritto tremori durati qualche secondo, accompagnati da rumori sordi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Terremoto in Italia poco fa, forte scossa di magnitudo 3.6 - Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:29, numerosi cittadini del Nord Italia hanno avvertito una scossa di terremoto che ha destato sorpresa e preoccupazione.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Terremoto in Italia: scossa di magnitudo 2.4, è paura - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata oggi. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma a una profondità di 9 chilometri.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli; Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita anche nella zona dei campi Flegrei.

Terremoto, forte scossa avvertita a Napoli - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia dopo le 9,15. Lo riporta italiaoggi.it

Terremoto oggi a Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione - Terremoto a Napoli oggi 18 luglio, una forte scossa è stata avvertita dalla popolazione alle ore 9. msn.com scrive