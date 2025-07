Terremoto | forte scossa avvertita a Napoli

NAPOLI, 18 LUGLIO 2025 – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle ore 9:14 a Napoli. L'evento sismico è stato percepito distintamente in diversi quartieri della cittĂ , anche al centro e ai piani bassi degli edifici. Al momento non sono ancora disponibili dati ufficiali relativi alla magnitudo e alla localizzazione precisa dell'epicentro. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è al lavoro per raccogliere e diffondere le informazioni tecniche sull'evento. Numerose segnalazioni sono giunte dai cittadini, ma non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

