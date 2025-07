Terremoto del 1930 | il Comune di Aquilonia ricorda le vittime con una solenne cerimonia

In occasione del 95° anniversario del devastante terremoto che colpì l’Alta Irpinia e l’area del Vulture nella notte del 23 luglio 1930, il Comune di Aquilonia e il Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia” organizzano una solenne manifestazione commemorativa, per rendere omaggio alle vittime e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

23 LUGLIO 1930 – 23 LUGLIO 2025: 95° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DEL VULTURE E DELL’IRPINIA Il Comune di Aquilonia ed il Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia” organizzano una solenne manifestazione commemorativa in Vai su Facebook

Il 23 luglio 1930 il terremoto dell’Irpinia e del Vulture: oltre 1.400 morti e 100mila sfollati.

